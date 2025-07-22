وسط مخاوف من عودة العقوبات.. إيران تترقب اجتماعا حاسما لـ"الترويكا الأوروبية"

حذر مسؤول إيراني من إعادة فرض العقوبات الدولية على بلاده، قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية.

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وبحسب "رويترز"، نقلت وسائل إعلام رسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله اليوم الثلاثاء إن إعادة فرض العقوبات الدولية ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس آب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وتُعقد يوم الجمعة المقبل في مدينة إسطنبول التركية جولة جديدة من المفاوضات النووية بين إيران ودول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا، ألمانيا، بريطانيا) إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

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وتأتي هذه المفاوضات في محاولة لإحياء المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي الإيراني، وتخفيف حدة التوترات المتصاعدة بين الجانبين.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن إسماعيل بقائي المتحدث باسم الخارجية قوله إن "الاجتماع بين إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيتم على مستوى نواب وزراء الخارجية".