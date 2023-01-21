"معركة باخموت".. لماذا ينصح الأمريكيون أوكرانيا بعدم الدفاع عن المدينة؟

وأخذت معارك باخموت طابعًا سياسيًا ورمزيًا، فقد زار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المدينة، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قبيل توجهه للقاء نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وإلقائه كلمة أمام الكونغرس في واشنطن.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية، عن مسؤول كبير في إدارة جو بايدن قوله، أمس الجمعة، إن الأولوية المعطاة للقتال في "باخموت" تعرقل أوكرانيا في مهمتها الأساسية المتمثلة في التحضير لهجوم إستراتيجي ضد الروس في جنوب البلاد خلال الربيع، لذلك عليهم ألا يسعوا للدفاع عنها بأي ثمن.

وقدّر المسؤول أنه كلما طالت مدة القتال في باخموت، تعزز وضع روسيا التي تمتلك إمكانات مدفعية أكبر وأفضليّة عددية من ناحية المقاتلين.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن انتصار روسيا في باخموت لن يغيّر مجرى الحرب، ويمكن للقوات الأوكرانية الانسحاب إلى مواقع يسهل الدفاع عنها.