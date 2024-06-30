بزنس إنسايدر: على أمريكا ضمان تحالفاتها لمواجهة شراكة الصين وروسيا

رأى تقرير أمريكي أن الطريقة الأكثر فاعلية بالنسبة للولايات المتحدة في مواجهة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين هي ضمان صحة تحالفاتها، والسعي إلى تعاون أكبر مع أهم حلفائها وشركائها بدلًا من السعي لتفكيكها.

ولفت موقع "بزنس إنسايدر" إلى هاجس الزعماء الغربيين الذين يخشون السيناريو الذي تتزامن فيه خطط بوتين ضد أوروبا مع الغزو الصيني لتايوان، ما من شأنه أن يستنزف موارد الولايات المتحدة ويسمح بهزيمة حلفاء أمريكا.

وأكد الموقع، في تقرير له، أن التحالفات الناجحة تشكل مزيجًا ليس فقط من المصلحة الوطنية الذاتية، بل وأيضًا من القيم المشتركة.

وقد يكون هذا هو الفارق الحقيقي بين تحالف مثل حلف شمال الأطلسي، الذي يشترك أغلب أعضائه في الإيمان بالديمقراطية والحقوق الفردية والتجارة الحرة، وبين الصداقة الصينية الروسية القائمة على سؤال: "ما الذي سأستفيده من الآخر؟".