بلينكن يبدأ اجتماعاته في بكين سعيا لقنوات اتصال مفتوحة
بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعات في بكين اليوم الأحد، وهو أعلى دبلوماسي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تأتي الزيارة وسط فتور في العلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.
واستقبل وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، نظيره الأمريكي والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر "دياويوتاى" للضيافة في بكين، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة باللغة الإنجليزية قبل أن يتصافحا.
وبعد التوجه إلى غرفة الاجتماعات، لم يدل بلينكن ولا تشين، بأي تصريحات أمام المراسلين الذين سمح لهم بالدخول لفترة وجيزة.
وخلال زيارته التي يختتمها غدا الاثنين، من المتوقع أن يلتقي بلينكن، أيضا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، وربما الرئيس شي جين بينغ، في محاولة لإنشاء قنوات اتصال مفتوحة ودائمة لضمان عدم تحول التنافس الاستراتيجي بين البلدين إلى صراع.
وهناك توقعات بأن تمهد زيارة بلينكن، الطريق لمزيد من الاجتماعات بين البلدين في الأشهر المقبلة، بما في ذلك زيارتان محتملتان لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزيرة التجارة جينا رايموندو. كما يمكن أن تمهد لعقد اجتماعات بين شي وبايدن في قمم متعددة الأطراف في وقت لاحق من العام.
وقال بايدن، السبت، إنه يأمل في لقاء الرئيس شي، في الأشهر القليلة المقبلة.
وهدأ اجتماع الزعيمين في جزيرة بالي الإندونيسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المخاوف لفترة وجيزة من اندلاع حرب باردة جديدة، لكن التواصل رفيع المستوى أصبح نادرا في أعقاب تحليق ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.
ويتابع العالم زيارة بلينكن، عن كثب إذ أن أي تصعيد بين القوتين قد يكون له تداعيات عالمية على كل شيء بداية من الأسواق المالية إلى طرق التجارة وممارساتها وسلاسل الإمداد العالمية.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين خلال التوقف في طوكيو للتزود بالوقود قبل التوجه إلى بكين "هناك اعتراف من الجانبين بأننا بحاجة إلى قنوات اتصال رفيعة المستوى".
وتدهورت العلاقات بين البلدين في شتى المجالات مما أثار مخاوف من احتمال اشتباكهما عسكريا يوما ما بسبب جزيرة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، كما أنهما على خلاف حول قضايا منها التجارة وجهود واشنطن لكبح صناعة أشباه الموصلات في الصين وسجل بكين في مجال حقوق الإنسان.
ومما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة لجيران الصين هو إحجامها عن المشاركة في محادثات منتظمة بين جيشها والجيش الأمريكي، على الرغم من محاولات واشنطن المتكررة في هذا الصدد.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي يوم الجمعة قبل مغادرته إلى بكين، قال بلينكن، إن للرحلة ثلاثة أهداف رئيسية هي إنشاء آليات لإدارة الأزمات، وتعزيز مصالح الولايات المتحدة وحلفائها والتحدث مباشرة عن المخاوف ذات الصلة، واستكشاف مجالات التعاون المحتمل.
وأشار مسؤول أمريكي إلى أن من بين المسائل التي ستتم مناقشتها احتمال زيادة الرحلات الجوية التجارية بين البلدين، واصفا ذلك بأنه خطوة من شأنها أن تساعد في تعزيز العلاقات بين الشعبين على الرغم من أن المسؤول لم يتوقع إحراز أي تقدم.