بلينكن يبدأ اجتماعاته في بكين سعيا لقنوات اتصال مفتوحة

بدأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعات في بكين اليوم الأحد، وهو أعلى دبلوماسي أمريكي يزور الصين منذ تولى الرئيس جو بايدن، منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021، حيث تأتي الزيارة وسط فتور في العلاقات الثنائية وآمال ضئيلة في تحقيق انفراجة فيما يتعلق بقائمة طويلة من الخلافات بين أكبر اقتصادين في العالم.

واستقبل وزير الخارجية الصيني تشين قانغ، نظيره الأمريكي والوفد المرافق له عند باب فيلا في ساحة قصر "دياويوتاى" للضيافة في بكين، حيث أجرى الاثنان محادثة قصيرة باللغة الإنجليزية قبل أن يتصافحا.

وبعد التوجه إلى غرفة الاجتماعات، لم يدل بلينكن ولا تشين، بأي تصريحات أمام المراسلين الذين سمح لهم بالدخول لفترة وجيزة.

وخلال زيارته التي يختتمها غدا الاثنين، من المتوقع أن يلتقي بلينكن، أيضا مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي، وربما الرئيس شي جين بينغ، في محاولة لإنشاء قنوات اتصال مفتوحة ودائمة لضمان عدم تحول التنافس الاستراتيجي بين البلدين إلى صراع.