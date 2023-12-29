روسيا 2023 .. تقدُّم عسكري وتمدُّد اقتصادي شرقًا

يظل الحدث الرئيس في روسيا لعام 2023 هو الحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا، وما أفرزته هذه الحرب من تغييرات سياسية واقتصادية عاشتها البلاد خلال عام 2023.

التقدم عسكريًا

يأخذ الحدث العسكري "حصة الأسد" في حصاد 2023، ويأتي في المقام الأول فشل الهجوم الأوكراني المضاد الذي انطلق، في يونيو/ حزيران، وتم الترويج له كثيرًا طوال العام المنتهي، وضُخّت له الكثير من الأموال من قبل الغرب دون أن يحقق نتائج تُذكر، باعتراف السلطات الأوكرانية نفسها.

فيما تعتقد القيادة العسكرية في كييف أنها لن تتمكن من خوض هجوم مضاد جديد في عام 2024. في المقابل، استطاعت القوات الروسية السيطرة على بعض المناطق على الجبهة، لكن المساحات التي تمت السيطرة عليها لم تبلغ التوقعات التي وضعتها موسكو.