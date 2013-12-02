ناشطات من حركة فيمن يتبولن على صورة رئيس أوكرانيا

أقدمت ناشطات أوكرانيات من حركة فيمن بالتبول على صور رئيس بلادهن أمام عدسات المصورين والصحافيين خلال تظاهرة نظمنها أمام مقر السفارة الأوكرانية في الدائرة السابعة بباريس للتنديد بقمع المعارضة فى كييف.
وقامت خمس ناشطات من الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة التى ظهرت فى أول الأمر فى أوكرانيا بالتبول على صور الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش
وأعربت ناشطات فيمن عن تضامنهن مع المتظاهرين فى العاصمة كييف والذين يحتجون على رفض السلطات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مما دفع بالالآف إلى ميدان الاستقلال بوسط العاصمة كييف.