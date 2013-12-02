ناشطات من حركة فيمن يتبولن على صورة رئيس أوكرانيا

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الناشطات من الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة يعربن عن تضامنهن مع المتظاهرين في العاصمة الأوكرانية كييف.