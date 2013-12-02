ناشطات من حركة فيمن يتبولن على صورة رئيس أوكرانيا

ناشطات من حركة فيمن يتبولن على صورة...

الناشطات من الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة يعربن عن تضامنهن مع المتظاهرين في العاصمة الأوكرانية كييف.

المصدر: إرم - (خاص) من صلاح عبدالرحمن

أقدمت ناشطات أوكرانيات من حركة فيمن بالتبول على صور رئيس بلادهن أمام عدسات المصورين والصحافيين خلال تظاهرة نظمنها أمام مقر السفارة الأوكرانية في الدائرة السابعة بباريس للتنديد بقمع المعارضة فى كييف.

وقامت خمس ناشطات من الحركة الدولية المدافعة عن حقوق المرأة التى ظهرت فى أول الأمر فى أوكرانيا بالتبول على صور الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش

وأعربت ناشطات فيمن عن تضامنهن مع المتظاهرين فى العاصمة كييف والذين يحتجون على رفض السلطات اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مما دفع بالالآف إلى ميدان الاستقلال بوسط العاصمة كييف.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
فرنسا
المرأة
أوكرانيا
صور
تاريخ النشر
تاريخ التحديث