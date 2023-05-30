إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة محاولة اغتيال نائبة رئيس الأرجنتين

طلب المدعي العام كارلوس ريفولو من القاضية ماريا يوخينيا كابوتشيتي، التي تشرف على التحقيق، إحالة فرناندو ساباغ مونتييل وبريندا أوليارتي وغابريال نيكولاس كاريسو إلى المحاكمة بتهمة محاولة القتل مع سابق تصميم، الأولان كمخططَيْن مشاركَيْن والثالث كـ"مشارك ثانوي".

واعتبر ريفولو، أن التحقيق حول المشتبه فيهم الثلاثة قد انتهى، لكنه أوصى بمواصلة التحقيقات للبحث في "وجود مشاركين آخرين أو مموّلين".

في الأول من أيلول/سبتمبر 2022، صوّب ساباغ مونتييل (35 عامًا) مسدسًا نحو رأس كيرشنر مِن على بعد أمتار قليلة دون أن يطلق النار خلال اختلاطها بمناصرين لها أمام منزلها في بوينس آيرس. عند حدوث ذلك، أوقف على الفور.

وأوقفت بريندا يوليارتي التي كانت صديقته في تلك الفترة، بعد بضعة أيام، ثمّ أوقف شخص ثالث من معارفهما كان يوظّفهما أحيانًا في متجر الحلوى النقال الذي يمكله.

وبعد تحقيق استمر ثمانية أشهر، لم يظهر أي دليل ملموس يشير إلى تخطيط للعملية خارج الثلاثي المشتبه فيه غير المسيس كثيرًا. ويبدو أن الدافع خلف العملية هو كرههم لكيرشنر (يسار وسط) وهي رئيسة سابقة (2007-2015) لا تزال شخصية محورية في السياسة الأرجنتينية.

وفي مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية في آذار/مارس، أكّد ساباغ مونتييل أنه "تصرّف بمفرده" ولا يشعر بأي ندم، مشيرًا إلى أنه أقدم على فعلته "بسبب الوضع في البلد".