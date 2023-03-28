روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان

قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، إن البحرية التابعة لها أطلقت صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان.

وأضافت عبر حسابها على تيليغرام "في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو".

وتابعت: "أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو مئة كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخي كروز من طراز موسكيت".