روسيا تطلق صواريخ أسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان
قالت وزارة الدفاع الروسية الثلاثاء، إن البحرية التابعة لها أطلقت صواريخ مضادة للسفن وأسرع من الصوت على هدف وهمي في بحر اليابان.
وأضافت عبر حسابها على تيليغرام "في مياه بحر اليابان، أطلقت سفن أسطول المحيط الهادي صواريخ كروز من طراز موسكيت على هدف وهمي بحري للعدو".
وتابعت: "أصيب الهدف الذي كان على مسافة نحو مئة كيلومتر إصابة مباشرة ناجحة بصاروخي كروز من طراز موسكيت".
والصاروخ بي-270 موسكيت صاروخ كروز أسرع من الصوت ومتوسط المدى وله أصل سوفيتي ويمكنه تدمير سفينة من مدى يصل إلى 120 كيلومترًا.
وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، إن طوكيو ستظل يقظة حيال العمليات العسكرية لموسكو، مضيفًا أنه لم يتم تسجيل أي أضرار بعد إطلاق الصواريخ.
وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي دوري "مع استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا، يزيد نشاط القوات الروسية في الشرق الأقصى، وهو ما يشمل المناطق المجاورة لليابان".
يأتي إطلاق الصواريخ بعد أسبوع من تحليق قاذفتين إستراتيجيتين روسيتين قادرتين على حمل رؤوس نووية فوق بحر اليابان لأكثر من سبع ساعات في رحلة قالت موسكو إنها كانت "مقررة".
وردًّا على سؤال حول خطط روسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية في روسيا البيضاء، قال هاياشي إن اليابان تشجب هذه الخطوة وتطالب روسيا وروسيا البيضاء بوقف "مثل هذا الإجراء الذي من شأنه زيادة التوتر".