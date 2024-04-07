"تلغراف": بريطانيا فشلت في إعداد نفسها للحرب

وبعد أسبوعين من ترك منصبه، حثّ عضو البرلمان من المحافظين وضابط الجيش السابق، الوزراء على الاستعداد للصراع، ودعاهم إلى وضع خطط للاستيلاء على الأراضي للزراعة لإطعام المواطنين، والاستيلاء على الإلكترونيات الاستهلاكية للأسلحة.

وشاطر بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق، تعليقات هيبي، قائلا إن "الكثير من الأشخاص في الحكومة يعتمدون على الأمل في أن يختفي عدم الاستقرار الحالي".

وأضاف والاس، أن الوقت حان "لإزالة الغبار" عن الكتيبات، التي تم وضعها خلال الحرب الباردة حول كيفية إدارة بريطانيا خلال زمن الحرب.

جاء ذلك في وقت تراجع الحكومة خطط الطوارئ الخاصة بها لحرب شاملة، على خلفية الحرب في أوكرانيا والصراع في الشرق الأوسط.