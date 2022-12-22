في اللحظات الأخيرة.. نتنياهو يعلن نجاحه في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة
أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، الرئيس يتسحاق هرتسوغ، أنه تمكن من تشكيل حكومة، حسبما أعلنت الرئاسة مساء الأربعاء، وذلك قبل دقائق من انتهاء المهلة النهائية لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وكتب نتانياهو على تويتر بالعبرية: "توصلنا إليها"، معلناً بذلك تشكيل حكومته.
وأكدت الرئاسة الإسرائيلية أن نتانياهو "اتصل بهرتسوغ لإبلاغه بهذا الخبر في الوقت المناسب"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".
من جانبها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو، نجح في تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد نقاشات مطولة خاضها حتى اللحظة الأخيرة مع شركائه في اليمين الإسرائيلي بشأن اتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، وتحديداً حزب يهوديت هتوراه".
وسبق ذلك، ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان"، بأن نتنياهو يخطط لتعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي، بمنصب رئيس الوزراء البديل في الحكومة الإسرائيلية الجديدة، وذلك بسبب مخاوف من رفض المحكمة العليا تعيينه وزيراً بالحكومة.
يأتي ذلك، على إثر العقبات التي تمنع تعيين درعي وزيراً بحكومة نتنياهو، بسبب صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها مع الادعاء العام مطلع العام الجاري، والتي أدت لاستقالته من الكنيست السابق مقابل الحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقالت القناة العبرية، إن "نتنياهو ناقش مع مقربين منه إمكانية تعيين درعي كرئيس وزراء بديل، في حال لم توافق المحكمة العليا على تعيينه وزيراً بالحكومة"، لافتة إلى أن درعي مطلع على فكرة زعيم حزب "الليكود".
وأوضحت أن "درعي يريد أن يكون له منصب بحكومة نتنياهو المقبلة؛ لكن في حال تعيينه بمنصب رئيس الوزراء البديل، فإنه سيضطر إلى تعيين وزراء آخرين من حزبه في الوزارات التي كان من المفترض أن يشغلها".
وتسعى كتلة اليمين الإسرائيلي، لتمرير مشروع قانون خاص بدرعي ينص على أنه يجوز لمحكوم بالسجن مع إيقاف التنفيذ أن يشغل منصب وزير بالحكومة، الأمر الذي يمكن أن تعارضه المحكمة العليا، مما يحول دون تولي زعيم "شاس" منصب وزاري.