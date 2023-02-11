مستوطنون إسرائيليون يقتلون فلسطينيا في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، استشهاد شاب بعد إطلاق مجموعة من المستوطنين النار عليه في مدينة سلفيت في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها "استشهاد الشاب مثقال سليمان ريان (27 عاما)، برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان، قضاء سلفيت".

وهاجم مستوطنون مجموعة من الفلسطينيين في قرية قراوة بني حسان، وأطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب برصاصة في رأسه، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.