توقْف مناورات بين أستراليا وأمريكا إثر تحطم هليكوبتر

توقفت مناورات عسكرية مشتركة بين أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، بعد تحطم طائرة هليكوبتر تابعة لقوات الدفاع الأسترالية في المحيط قبالة ساحل ولاية كوينزلاند.

ويُعتقد أن 4 أشخاص، على الأقل، لقوا حتفهم بعد الحادث الذي وقع بالقرب من جزيرة هاميلتون على بعد حوالي 890 كيلومترًا إلى الشمال من بريزبين عاصمة كوينزلاند في وقت متأخر الجمعة.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، صباح السبت، إن الجهات المعنية تواصل البحث عن الطائرة المفقودة وطاقمها المكون من 4 أفراد.