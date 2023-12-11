تحقيق يكشف تورط "البحرية الأوروبية" بتسليم مهاجرين لميليشيات ليبية

مطاردة في المياه

وأضاف "باسل"، الذي فضّل استخدام اسم مستعار كإجراء أمني، إنه "كان يأمل في الالتحاق بإحدى الدول الأسكندينافية، حيث يعمل شقيقه، ولم يتوقع أن ينتهي به الأمر في ليبيا".

وتقول الصحيفة: "في اليوم الثامن من السفر، وبينما كانت سفينة الصيد قبالة سواحل مالطا، اقترب منها زورق سريع مجهول، وهو ليس تابعا للسلطات المالطية، ولا الإيطالية التي تعمل بانتظام في المنطقة، ولا حتى الجماعات المسلحة المتحدة تحت راية خفر السواحل الليبي".

وتنقل الصحيفة عن باسل: "قلنا لهم اتركونا وشأننا، وكان لدينا أطفال ونساء على متن السفينة"، لكنهم اتهمونا بحيازة أسلحة ومخدرات وفتحوا النار".

وحاولت سفينة الصيد القديمة الفرار، لكنها لم تكن تملك الوسائل اللازمة لمواجهة القارب السريع القوي، حيث سمحت المحركات الثلاثة لركاب القارب السريع "طارق بن زياد" بالصعود إلى سفينة الصيد بعد ثلاث ساعات من المطاردة في المياه.

ميليشيا ليبية

وبحسب التحقيق الفرنسي فإنّ "طارق ابن زياد" كلمات كانت منقوشة على الهيكل الأزرق للقارب، وهو اسم ميليشيا ليبية، تعمد بانتظام إلى اعتراض قوارب المهاجرين قبالة سواحل ليبيا وخارجها، في المنطقة المالطية، التي يفترض أن تكون في منطقة تدخل الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "لوموند" أنه في عدة مناسبات قامت القوات المسلحة المالطية ووكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتكس" بتزويد هذه الميليشيا بإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي للقوارب التي تسعى للوصول إلى أوروبا، وهي المعلومات التي أدت إلى اعتراض المهاجرين وإرسالهم قسريًّا إلى ليبيا حيث يقعون ضحايا لسوء المعاملة، في انتهاك كامل للقانون الدولي.