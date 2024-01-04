تقرير: بايدن يُخطط لاستغلال ذكرى "اقتحام الكابيتول" لصالحه انتخابيًا

يُخطط الرئيس الأمريكي جو بايدن لاستغلال ذكرى الهجوم على مبنى "الكابيتول"، التي تُصادف الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير، لتحذير الناخبين من أن منافسه الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب يشكل تهديداً وجودياً للقيم الديمقراطية الأمريكية، حسبما ذكر موقع "إكسيوس" الأمريكي.

وشن أنصار الرئيس السابق ترامب في الـ6 من شهر كانون الثاني/يناير لعام 2021، هجومًا على مبنى الكونغرس "الكابيتول"؛ في محاولة لمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالقوة من أن يصبح رئيسًا للبلاد.

ويرى "إكسيوس" أن أهمية الذكرى بالنسبة لبايدن تكمن في ربط اسم ترامب بأحداث الشغب في مبنى "الكابيتول"، حيثُ سيشكل ذلك جزءًا مهمًا من رسائل حملة بايدن الانتخابية عام 2024، في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى تراجع شعبية الرئيس بايدن.