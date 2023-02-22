مسؤول أوكراني: بكين لم تستشر كييف أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام

قال مسؤول أوكراني رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الصينية "لم تتشاور مع كييف" أثناء إعداد خطتها المقترحة للسلام في أوكرانيا التي من المفترض إعلانها هذا الأسبوع.

وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته لعدد من وسائل الإعلام من بينها وكالة "فرانس برس"، إن "الصين لم تستشرنا".

ووعدت بكين بنشر اقتراحها بشأن "تسوية سياسية" للنزاع، هذا الأسبوع، تزامنًا مع الذكرى الأولى لبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا، في 24 شباط/فبراير 2022.

إلى ذلك، كشف وزير الخارجية دميترو كوليبا الذي التقى كبير مسؤولي الشؤون الخارجية الصيني وانغ يي في ألمانيا، الثلاثاء، أن الأخير "أبلغه بعناصر أساسية لخطة السلام الصينية".