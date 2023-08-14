روسيا تسلم الهند أنظمة الدفاع الجوي إس-400 في الموعد المحدد

صرح رئيس الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، دميتري شوغايف، اليوم الاثنين، بأن بلاده ملتزمة بالجدول الزمني لإمداد الهند بمنظومة "إس-400" الدفاعية.

وقال شوغايف لوكالة "ريا نوفستي:"يجري إنتاج منظومات "إس-400" الدفاعية وفقًا للموعد المحدد، ومن المتوقع أن يتم تسليمها للهند وفق الإطار الزمني المتفق عليه".

وكانت روسيا والهند قد وقعتا في عام 2018 عقدا لتوريد منظومة "اس 400"، بقيمة 5.2 مليار دولار، مع موعد تسليم نهائي في عام 2024.

وتأتي تصريحات المسؤول الروسي ردا على تقارير نشرتها وسائل اعلام غربية تفيد بأن الصراع في أوكرانيا والعقوبات على روسيا ستمنع موسكو من الوفاء بعملية تسليم أسحلة ثقيلة للهند.