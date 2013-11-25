أوباما يُطمئن إسرائيل بشأن اتفاقه مع طهران

أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اتصال هاتفي أجراه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التزام الولايات المتحدة المستتر إزاء إسرائيل التي وصفت اتفاق القوى الغربية مع إيران بأنه خطأ تاريخي.

وقد بحث أوباما مع نتنياهو الاتفاق المؤقت بشأن البرنامج النووي الإيراني.

الرئيس الأمريكي أعرب عن رغبته في بدء مشاورات عاجلة مع إسرائيل لبحث حل شامل طويل الأجل للطموحات النووية الإيرانية.

طهران من جانبها، وافقت بموجب الاتفاق، على وقف بعض أنشطة تخصيب اليورانيوم لمدة ستة أشهر مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية المفروضة عليها.

وترى واشنطن أن هذا الاتفاق يمثل نقطة محورية في التعاون بين الدول الأمر الذي سيجعل إسرائيل والشرق الأوسط مكانا أكثر أمنا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في تصريح لشبكة (ايه بي سي) الإذاعية الأمريكية، إن الولايات المتحدة وإسرائيل لهما هدف مشترك، وإن الاتفاقية بمثابة خطوة أولى لضمان عدم حيازة إيران أسلحة نووية.

وأوضح أن "هذا يقودنا إلى المفاوضات حتى نضمن أنه أثناء تفاوضنا على بنود أشد، لن يوسعوا برنامجهم وقدرتهم بما يهدد إسرائيل."

وأضاف قائلاً "في الواقع إسرائيل ستحصل على مساحة أكبر للتنفس من حيث قدرة إيران على إنتاج أسلحة نووية".