سي إن إن: ترامب "المتفائل" قد يقع في "فخ" بوتين

تزامن إعلان الكرملين عن أن القمة المرتقبة بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، ستُعقد "خلال أيام"، مع تصريح صادر من البيت الأبيض يتحدث عن "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

إلا أن تحليلًا لشبكة "سي إن إن" يحذّر من التفاؤل المفرط في التصريحات الصادرة عن ترامب، معتبرة أن بوتين قد نصب "فخًا" للرئيس الأمريكي في قمة طال انتظارها، لتخفيف الضغط الذي مارسه على زعيم الكرملين.

واستغربت الشبكة كيف "تبخّر" إحباط ترامب "الشديد" تجاه بوتين، عندما صرّح الرئيس الأمريكي أمس عن "تقدم كبير نحو إنهاء الحرب".

وقال ترامب إن هناك "فرصة جيدة للغاية لأن نتمكن من إنهاء الحرب... نهاية هذا الطريق"، وهو تصريح تكرر مرارًا خلال الأشهر الأخيرة، منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني، بعد أن وعد بإنهاء الحرب في غضون 24 ساعة ثم فشل في ذلك.

ولا تستبعد "سي إن إن" أن يكون اللقاء المرتقب بين زعيمي البيت الأبيض والكرملين "فخًا" ينصبه بوتين لترامب، مستندة إلى أن لدى الرئيس الروسي أسبابًا تدعوه لمواصلة الحرب، أكثر إقناعًا بكثير من أي حافز يمكن أن يقدمه نظيره الأمريكي له لإنهائها.

أخبار ذات علاقة الكرملين يكشف موعد لقاء بوتين وترامب

ويقول ديفيد سالفو، الخبير في الشؤون الروسية والمدير الإداري لتحالف ضمان الديمقراطية في صندوق مارشال الألماني، إن إدارة ترامب تقلل من شأن انخراط الكرملين في الحرب، مشيرًا في المقابل إلى أن بوتين لا يعتمد فقط على إنهاء هذه الحرب بشروط روسية، بل على مواصلة خوضها في المستقبل المنظور، فالاقتصاد بأكمله يعتمد عليها.

ويضيف سالفو، وهو أيضًا مسؤول سابق في وزارة الخارجية الأمريكية: "لا أرى أي شيء من شأنه أن يحرك الإبرة ويغير حسابات الكرملين".

هل هناك أمل؟

غالبًا ما يتطلب صنع السلام الناجح من الرؤساء المخاطرة، بحسب "سي إن إن" التي ترى أن القمة بين بوتين وترامب ستكون بمنزلة "لحظة عظيمة من الحنكة السياسية".

وستتيح القمة لترامب فرصة اللقاء المباشر مع الزعيم الروسي الذي طال انتظاره، اختبار اعتقاده بأنه يستطيع، شخصيًا، استخدام مهاراته في عقد الصفقات لإنهاء الحرب.

ويقترح ترامب أيضًا عقد اجتماع ثلاثي يجمع بوتين والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أهم لقاء دبلوماسي منذ بدء الحرب قبل ثلاث سنوات.

أخبار ذات علاقة "خلية طوارئ".. إدارة ترامب تبدأ ترتيبات القمة المرتقبة مع بوتين وزيلينسكي

لكن تزايد أهمية الاجتماع الرئاسي قد يضغط على بوتين لتحقيق ما يمكن لترامب أن يعتبره فوزًا، قد يشمل ذلك اتفاقًا لوقف الهجمات الجوية على المدنيين، حتى لو استغرق التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل واتفاق سلام أشهرًا طويلة، خصوصًا مع "التشكيك" الدائم بالتزام روسيا بوقف إطلاق النار.

وتذهب "سي إن إن" إلى أن تحقيق تقدم ملحوظ "سيُثبت صحة استراتيجية ترامب الجديدة، المتمثلة في محاولة إجبار بوتين على الجلوس على طاولة المفاوضات بالعقوبات، بدلًا من الإطراء".

وتنبه في المقابل على أنه ليس من قبيل المصادفة أن يأتي هذا التحرك الواضح في مسار الحرب، في اليوم الذي أعلن فيه ترامب عزمه فرض رسوم جمركية باهظة على الهند، إحدى أكبر مشتري النفط الروسي الذي يُموّل المجهود الحربي.

حذارِ من التفاؤل!

وتسرد "سي إن إن" أسبابها في عدم ثقتها في مبادرة بوتين التي تقول إنه يمارس "اللعبة القديمة نفسها"، مشيرة إلى أنه خلال الأشهر السبعة الأولى من ولاية ترامب الثانية، أُهينَ بتجاهل الرئيس الروسي لجهوده السلمية.

وقالت "ظل بوتين يماطل ترامب مرة أخرى"، حتى أقرّ الرئيس الأمريكي أنه لا يعرف استراتيجية نظيره الروسي، حين صرّح قبل أيام: "لا أستطيع الإجابة عن هذا السؤال بعد، سأخبركم خلال أسابيع، وربما أقل".

وحذّرت "سي إن إن" من أن ترامب قد يحاول تصوير أي قمة مع بوتين على أنها "انتصار"، مشيرة إلى أنه بذلك يمنح الرئيس الروسي "جائزة" دون أن يضمن له ثمنًا، وهذا هو "الفخ".