الطاقة الذرية: استبعاد مفتشين للوكالة من إيران "غير مسبوق"

استغربت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قرار إيران باستبعاد مفتشين تابعين لها، واصفة الإجراء بـ"غير المتناسب وغير المسبوق".

ورفضت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، قرار إيران باستبعاد نحو ثلث مفتشي الوكالة الأكثر خبرة المعينين في البلاد، مشيرة إلى أن ذلك يعيق قدرتها على الإشراف على أنشطة طهران النووية.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل جروسي في بيان: "أندد بشدة بهذا الإجراء الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وأكد بأن الإجراء "يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران".