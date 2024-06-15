لماذا اتحد أول مرشح للجمهوريين مع اليمين المتطرف في فرنسا؟

دفع قرار الرئيس إيمانويل ماكرون، حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات، الأحزاب إلى المسارعة لإقامة تحالفات ضد الأغلبية الرئاسية، وكان لافتاً ضمن تلك التحالفات إعلان رئيس حزب الجمهوريين المقال، إيريك سيوتي، رغبته في التحالف اليمين، وهو حدث وُصف بأنه زلزال.

وقال الباحث السياسي في المركز القومي للدراسات السياسية في فرنسا، برونو كوتريه، لـ"إرم نيوز"، إنه وفي حين ترفض معظم تيارات حزب الجمهوريين (يمين)، التحالف المقترح مع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) للانتخابات التشريعية الذي روج له زعيم الحزب المقا، إلا أن المفاوضات بينه وبين قيادة حزب التجمع الوطني مستمرة.

وأوضح أن أكثر من 60 مرشحًا من حزب الجمهوريين الفرنسي أعلن ترشحه باسم التجمع الوطني في الانتخابات التشريعية المقبلة.

ويمكن للمرشحين تقديم ملف ترشحهم رسميًا للانتخابات التشريعية المبكرة، حتى يوم الأحد المقبل الساعة 6 مساءً.

ويرى برونو كوتريه أن قرار المكتب السياسي لحزب الجمهوريين، باستبعاد إريك سيوتي من الحزب، لم يؤثر بشكل كامل على التحالف المقترح بين حزب الجمهوريين والتجمع الوطني، وبالتالي، سيتم انضمام ما بين 60 إلى 70 مرشحًا من حزب الجمهوريين إلى قائمة حزب التجمع الوطني.