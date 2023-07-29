أستراليا: يتعين إسدال الستار على قضية مؤسس "ويكيليكس" ‎

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، اليوم السبت، إنه يتعين إسدال الستار على القضية التي يُحاكَم فيها جوليان أسانغ، مؤسس موقع ويكيليكس منذ فترة طويلة.

ويكافح أسانغ، وهو مواطن أسترالي تحتجزه حاليا بريطانيا من أجل منع تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه 18 تهمة تتعلق بالكشف عن سجلات عسكرية أمريكية سرية وبرقيات دبلوماسية في 2010.

وقالت وونغ في مؤتمر صحفي حضره وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس ووزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن، في مدينة برزبين الأسترالية بعد اجتماع ضم وزراء من أستراليا والولايات المتحدة، إن "كانبيرا أوضحت أن قضية السيد أسانج استغرقت وقتا طويلا، ونرغب في وضع حد لها"، مضيفة: "أعلم أن السيد أسانغ قدم طلبا جديدا للاستئناف في المملكة المتحدة. الحكومة الأسترالية ليست طرفا في هذه الإجراءات القانونية، ولا يمكننا التدخل فيها".