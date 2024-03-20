تزامنا مع عيد النوروز.. حوادث السير تودي بـ225 إيرانيا خلال 5 أيام

لقي ما لا يقل عن 225 إيرانيًّا مصرعهم جراء حوادث السير خلال الخمسة أيام الماضية، التي تسمى في البلاد تعطيلات عيد النوروز، حسب ما أعلن رئيس قوات شرطة المرور العامة في البلاد.

وقال الجنرال تيمور حسيني في حديث للتلفزيون الإيراني اليوم الأربعاء، مع بدء العام الجديد: "حتى الآن توفي 225 شخصًا في حوادث عيد النوروز، وهذا العدد في ازدياد".

وأوضح "وصلنا إلى 25 مليون حركة يومية على الطرق السريعة في البلاد، وخلال الأيام الخمسة الماضية فقدنا 225 شخصًا، فيما هناك الآلاف أصيبوا بجروح".