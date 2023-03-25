محرم إنجه.. مرشح يضعف آمال المعارضة التركية في إطاحة أردوغان

اعتقدت المعارضة التركية أنها قامت بالمهمة الأصعب من خلال توحيد قواها بشكل غير مسبوق ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها لم تحسب حساب محرِّم إنجه الذي أعلن الترشح بمفرده قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.

بالنسبة لكثيرين في تركيا، لا يزال محرّم إنجه الخطيب المفوّه الذي رفع آمال معارضي أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2018.

لكن إنجه توارى عن الأنظار دون أن يحيي مؤيديه مساء الجولة الأولى التي شهدت إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان بحصوله على 52.6% من الأصوات ليتواصل حكمه المستمر منذ عام 2003.

إلا أن المرشح السابق عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة التركي الرئيسي، أعلن في منتصف آذار/ مارس أنه سيترشح أيضا هذا العام، هذه المرة تحت ألوان حزبه "الوطن".