محرم إنجه.. مرشح يضعف آمال المعارضة التركية في إطاحة أردوغان
اعتقدت المعارضة التركية أنها قامت بالمهمة الأصعب من خلال توحيد قواها بشكل غير مسبوق ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، لكنها لم تحسب حساب محرِّم إنجه الذي أعلن الترشح بمفرده قبل 7 أسابيع من الانتخابات الرئاسية.
بالنسبة لكثيرين في تركيا، لا يزال محرّم إنجه الخطيب المفوّه الذي رفع آمال معارضي أردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2018.
لكن إنجه توارى عن الأنظار دون أن يحيي مؤيديه مساء الجولة الأولى التي شهدت إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان بحصوله على 52.6% من الأصوات ليتواصل حكمه المستمر منذ عام 2003.
إلا أن المرشح السابق عن حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة التركي الرئيسي، أعلن في منتصف آذار/ مارس أنه سيترشح أيضا هذا العام، هذه المرة تحت ألوان حزبه "الوطن".
نبأ غير سار
وتعليقا على ترشح إنجه يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرق إيسن، إن "هذا نبأ غير سار للمعارضة".
ويضيف بيرق إيسن: "نظرا لقدرته على جذب أصوات ناخبي حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير (التشكيلان الرئيسيان لتحالف المعارضة)، يمكن أن يلعب إنجه دور المفسد ما سيقود إلى جولة انتخابية ثانية".
وأظهر إنجه ثقته بنفسه هذا الأسبوع عند تقديم ترشيحه لهيئة الانتخابات.
وقال المرشح الذي واصل الجمعة جمع 100 ألف تزكية ضرورية من ناخبين: "ستذهب الانتخابات إلى جولة ثانية، وسأنُتخب رئيسًا في الجولة الثانية بأكثر من 60% من الأصوات".
ويعتقد المحللون أن محرم إنجه الماهر في التواصل، له صدى بين الناخبين الشباب الذين سئموا من الرئيس أردوغان وغير مقتنعين بترشيح كمال كيليتشدار أوغلو، الموظف العام الكبير السابق البالغ 74 عاما والذي يقدم نفسه على أنه "قوة هادئة".
ويقول بيرق إيسن: "يبدو أنه يتمتع بشعبية خاصة لدى أبناء الجيل زي (z) الذين يمكن أن يجذبهم بسهولة المرشحون المناهضون للوضع الراهن".
ويتابع: "بالنسبة لهؤلاء الناخبين، لا يجسّد كيليتشدار أوغلو أي تجديد".
لكن مراقبين يعتبرون أن محرم إينجه ليست له فرصة للفوز بمفرده على الرئيس أردوغان، بل إن ترشحه لن يؤدي إلا إلى الإضرار بتحالف المعارضة.
ويقول الصحفي السياسي دنيز زيرك: "من غير المرجح أن يستقطب إنجه أصواتا من الحزب الحاكم".
ويضيف: "من هو أكبر مستفيد (من ترشحه)؟ إنه أردوغان".
ويعتبر عمري بكر من مركز أوراسيا غروب للدراسات أن "قراره وقرار حزب الشعب الجمهوري بشأن دفن الأحقاد من عدمه سيكون مفتاح مصير كيليتشدار أوغلو في الجولة الثانية".
ولخص كاتب العمود التركي غوفينتش داغوستون الإثنين عبر صحيفة بيرغون اليومية اليسارية الشعور المشترك في صفوف معارضي الرئيس أردوغان، متوجها لإنجه بالقول: "انسحب على الفور. ترشحك لن يجلب لك أي نجاح".