إسرائيل.. نتنياهو يوضح تصريحات بن غفير "العنصرية"

ذكر موقع "واللا" العبري، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رد أمس الجمعة، في رسالة توضيحية رسمية، على تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير العنصرية.

وأثارت تصريحات بن غفير ضجة عالمية؛ بعد أن زعم فيها أن حق اليهود في حرية التنقل بالضفة الغربية يفوق حق الفلسطينيين.

وادعى نتنياهو في إعلان رسمي نشره مكتبه، أن "كلام الوزير بن غفير كان يقصد به أن الحق في الحياة يفوق الحق في حرية التنقل".

ووفقا للموقع جاء في البيان التوضيحي الخاص بمكتب نتنياهو، أن "إسرائيل ستواصل سياستها في الحفاظ على الأمن مع توفير حرية الحركة لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وستسمح بحرية التنقل في الضفة الغربية للإسرائيليين والفلسطينيين، لكن الإرهابيين الفلسطينيين يستغلون ذلك، لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين"، وفق تعبير البيان.

وزعم نتنياهو في توضيحه أنه "من أجل منع الهجمات الإرهابية، تلجأ قوات الأمن إلى ترتيبات أمنية خاصة"، مشيرا إلى أن "هذا ما قصده الوزير بن غفير".