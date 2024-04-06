قائد الجيش الإيراني: انتقامنا من إسرائيل سيتم تنفيذه بدقة

قال رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، اللواء محمد حسين باقري، إن هجوم إسرائيل على قنصلية بلاده في العاصمة السورية دمشق "لن يبقى دون رد"، واصفًا الهجوم بأنه "انتحار ارتكبته إسرائيل".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، عن مقتل 7 مسؤولين، من بينهم شخصيات بارزة في الحرس الثوري الإيراني، وعلى رأسها القائد البارز محمد رضا زاهدي.