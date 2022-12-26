إطلاق نار قرب دورية للناتو شمال كوسوفو

وقالت بعثة الحلف في بيان، إن أحدا لم يصب بأذى ولم تتضرر السيارة عندما سُمع دوي إطلاق نار في منطقة زوبين بوتوك.

ولم تذكر البعثة مصدر الطلقات. ويتولى نحو 3760 جنديا من قوات حلف الأطلسي الحفاظ على السلام الهش.