بسبب التوترات.. كندا تتأهب لأكبر عملية إخلاء لمواطنيها من لبنان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن كندا رفعت تحضيراتها لإجلاء 45 ألفاً من مواطنيها من لبنان، في حال اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وميليشيا "حزب الله".

وكشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثة "متوترة" جرت بين وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ونظيرته الكندية ميلاني جولي، التي أبلغت كاتس استعدادها لـ"أكبر عملية إخلاء لمواطنيها على الإطلاق".

ووفق الصحيفة، "ليس من الواضح ما إذا كان قد جرى وضع خطط مماثلة بخصوص حوالي 35 ألف مواطن كندي يعيشون في إسرائيل"، فيما حث كاتس جولي على الضغط على الإيرانيين لكبح جماح ميليشيا حزب الله.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن كاتس قوله إن "نافذة الفرصة تضيق.. إسرائيل لن تتحمل الوضع الذي لا يستطيع فيه سكان الشمال العودة إلى منازلهم".

يذكر أن إسرائيل أخلت المجتمعات السكانية على طول حدودها الشمالية في أعقاب هجوم 7 أكتوبر، خوفًا من قيام حزب الله بتنفيذ هجوم مماثل. ولا يزال حوالي 60 ألفًا من سكان شمال إسرائيل يعانون التشرد.