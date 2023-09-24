ماكرون: أذربيجان تهدد وحدة أراضي أرمينيا

عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، عن قلقه من هجوم عسكري محتمل لأذربيجان على أرمينيا، مؤكدًا أن باكو "تهدد" الحدود المشتركة و"وحدة أراضي" هذا البلد، وذلك بعد الانتصار الخاطف لأذربيجان على الانفصاليين في ناغورني قرة باغ.

وقال ماكرون خلال مقابلة متلفزة إن "فرنسا حريصة جدًا على وحدة أراضي أرمينيا، فهذا هو المحك، ولدينا، اليوم، روسيا المتواطئة مع أذربيجان، وتركيا التي تدعم دائمًا هذه المناورات، وسلطة غير مقيدة تهدد حدود أرمينيا".

وأعلنت أذربيجان، يوم السبت، أنها تعمل مع روسيا على "نزع سلاح" قوات منطقة ناغورني قرة باغ الانفصالية ذات الغالبية الأرمينية، حيث حققت قواتها انتصارًا عسكريًا بداية الأسبوع.