مقتل 2 وإصابة 7 في هجوم روسي على مدينة خاركيف

نفذت روسيا، اليوم السبت، هجوما جديدا على خاركيف، ثاني كبرى المدن الأوكرانية، مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة، وفق حاكم منطقة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف.

وذكر تلفزيون سوسبيلن العام أن مبنى سكنيا شاهقا في منطقة شيفتشينكيفسكي تعرض لأضرار واشتعلت النيران في أحد المتاجر. وذكرت تقارير إخبارية أخرى أن الهجوم وقع بعد منتصف الليل بقليل.

وكان سينيهوبوف قد أعلن في وقتا سابقا عن وقوع غارة في خاركيف على مبنى سكني وهجوم صاروخي على قرية شمالي المدينة. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في أي من الواقعتين.