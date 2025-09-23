غروسي: إيران قريبة من بلوغ نسبة تخصيب 90% خلال أسابيع

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، استئناف عمليات تفتيش الوكالة على منشآت إيران، لكنه أكد أن الوكالة "لم تحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%".

وقال: "استأنفنا عمليات تفتيش منشآت إيران، لكن لم نحصل على إذن للوصول إلى مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، مبينًا أن "رفع نسبة تخصيب مخزون إيران من اليورانيوم إلى 90% مسألة أسابيع لا أشهر أو سنوات".

وأشار إلى أن إيران لا تزال تملك القدرة على تطوير برنامجها النووي، مبينًا أن إيران لا تزال تملك الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي الضرورية لتخصيب مخزونها من اليورانيوم، بحسب ما نقلته صحيفة "التايمز".

ولفت غروسي إلى أن إيران تحمي بشدة مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لاعتقادها أنه لا يزال عرضة لمزيد من الهجمات، موضحًا أن معرفة مدى التراجع في برنامج إيران النووي بعد الهجمات أمر صعب دون تفتيش.

ولم تتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية الرئيسة منذ حملة القصف، التي شنتها عليها الولايات المتحدة وإسرائيل في شهر يونيو/حزيران الماضي.

وكانت إيران قد أصدرت قانوناً بعد الهجمات ينص على تعليق التعاون مع الوكالة، ويشترط موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي على أي عمليات تفتيش.