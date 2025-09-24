ماكرون لترامب: الاعتراف بفلسطين لا يعني نسيان هجوم حماس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يعني تجاهل الهجوم الذي شنّته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مشددًا على ضرورة المضي في مسار سياسي يضع حدا للحرب المستمرة في غزة منذ نحو عامين.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال لقائه الثنائي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث جلس الزعيمان جنبا إلى جنب أمام الصحفيين.

وقال ماكرون: "لا أحد ينسى السابع من أكتوبر، لكن بعد ما يقارب العامين من الحرب، ما هي النتيجة؟ هذه ليست الطريقة الصحيحة للمضي قدما".

أخبار ذات علاقة كيف تفاعلت الساحة السياسية الفرنسية مع اعتراف ماكرون بدولة فلسطين؟

في المقابل، شدد ترامب على رفضه لخطوات عدد من الدول الغربية، بينها فرنسا، للاعتراف بدولة فلسطين، واعتبر أن مثل هذه القرارات تمثل "مكافأة" لما وصفه بـ"فظائع حماس".

وأضاف ترامب: "لا يمكنكم فعل ذلك بسبب السابع من أكتوبر، ببساطة لا يمكنكم فعل ذلك."

وبحسب "رويترز"، تصاعد الجدل الدولي مع استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة لما يقارب العامين، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين وأدى إلى نزوح جماعي وتفشي المجاعة.

وفجّرت مشاهد الأطفال الجائعين في غزة غضبا عالميا، فيما وصف خبراء حقوق الإنسان، إلى جانب لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، ما يجري بأنه "إبادة جماعية".

وتنفي إسرائيل هذه الاتهامات وتصر على أن عملياتها العسكرية تأتي في إطار "الدفاع عن النفس"، بعد هجوم حماس في أكتوبر 2023 الذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر أكثر من 250 رهينة.