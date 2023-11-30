مقتل 4 مهاجرين بعد إلقائهم من قارب بالقرب من شاطئ قادش

قالت شرطة الحرس المدني الإسبانية وخدمة الإنقاذ التابعة لها الأربعاء، إن أربعة مهاجرين لقوا حتفهم بعد إلقائهم من قارب مطاطي على بعد أمتار من شاطئ في قادش في جنوب إسبانيا.

وكان على متن السفينة 27 مهاجرا في المجمل وصل منهم 23 أحياء.

وأظهرت صور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومتداولة في وسائل الإعلام المحلية، قاربا مطاطيا أسود يدور في أمواج عاتية قبالة الشاطئ، وأظهرت أيضا أشخاصا على متن القارب يدفعون آخرين من القارب ليبدأوا في السباحة بين الأمواج. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الصور.

وقال الشاهد خافيير جونثاليث لقناة تلفزيونية محلية: "رأينا قارب تهريب يصل، لكنه لم يكن لتهريب المخدرات، بل المهاجرين. وفجأة، بدأوا في القفز وبعضهم أُلقي بهم. هناك أيضا صور تظهر أحد الزعماء وهو يصوب سلاحه إلى مهاجر وكأنه يقول له ‘اقفز وإلا أطلقت النار عليك‘".