أول تعليق من هاريس على أداء بايدن في المناظرة "التاريخية"

بعد ساعات من انتهاء المناظرة الرئاسية "التاريخية" بين الرئيس الأمريكي جو بايدن المرشح الديمقراطي في الانتخابات المقبلة، ونظيره السابق الجمهوري دونالد ترامب، قالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس إنّ بايدن كان "بطيئا في بداية المناظرة" مع خصمه الجمهوري ترامب، لكنّها اعتبرت أنّه "أنهاها بقوّة".

وأضافت هاريس: "كانت بداية بطيئة، هذا واضح للجميع. لن أجادل في هذه النقطة"، وذلك بعد أن أثار أداء بايدن المتعثّر في المناظرة مخاوف بشأن ترشيحه، وفقاً لـ"فرانس برس".

وتبادل بايدن ومنافسه ترامب الهجمات بشأن قضايا مثل الإجهاض، وطريقة إدارة الاقتصاد والحرب في أوكرانيا وغزة في مناظرتهما الأولى التي أظهرت تردد بايدن في بعض المواقف وسخرية خصمه منه.

وانتهت المناظرة الأولى لسباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024، اليوم الجمعة (الخميس) بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، والتي أتاحت للناخبين فرصة نادرة لرؤية المرشحين الأكبر سنًا لانتخابات رئاسية أمريكية جنبًا إلى جنب.

وخلال نصف الساعة الأولى من المناظرة بدا بايدن أجشأ ومترددًا في بعض الأحيان وتعثر في الحديث أكثر من مرة، في حين كان ترامب يشن هجومًا تلو الآخر يتضمن العديد من المعلومات التي قيل عنها إنها مغلوطة على غرار الادعاء بأن المهاجرين ينفذون موجة جرائم وأن الديمقراطيين يدعمون قتل الأطفال.