مسؤول إيراني: حذرنا واشنطن بالتنحي جانبا "حتى لا تتعرض لضربة"

وأعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، الثلاثاء، عن استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية باعتباره راعي المصالح الأمريكية في طهران، وتسلمه رسالة موجهة إلى الإدارة الأمريكية عقب الهجوم الذي شنته إسرائيل واستهدف القنصلية الإيرانية في دمشق.

وقال عبداللهيان في تغريدة له عبر منصة "إكس": "عقب الهجوم الإرهابي الذي شنه النظام الإسرائيلي على المبنى الدبلوماسي لقنصلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق ومقتل عدد من المستشارين العسكريين الرسميين الإيرانيين، تم استدعاء مسؤول بالسفارة السويسرية بصفته حامي المصالح الأمريكية في إيران، اليوم (الثلاثاء) من قبل مسؤول الشؤون الأمريكية في الخارجية الإيرانية".

ولم يكشف وزير الخارجية الإيراني عن مضمون هذه الرسالة التي سلمتها بلاده للمسؤول في السفارة السويسرية في طهران.