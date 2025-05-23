زيلينسكي: بدأنا عملية تبادل أسرى واسعة النطاق مع روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، أن بلاده استعادت 390 شخصا في إطار المرحلة الأولى من عملية تبادل للأسرى مع روسيا، تشمل في المجموع 1000 شخص من كل جانب على أن تستمر أياما عدة، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال زيلينسكي عبر منصة "إكس": "تم إنجاز المرحلة الأولى من اتفاق التبادل (1000 مقابل 1000) مع عودة "390 شخصا"، مضيفا "نتوقع أن يستمر التبادل السبت والأحد".

بدورها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا وأوكرانيا تبادلتا في مرحلة أولية 270 أسير حرب و120 مدنيا، مؤكدا أن "التبادل سيستمر في الأيام القادمة".

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وأمس الخميس، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن موسكو تلقت من كييف قائمة مضادة بالسجناء للتبادل وفقا لصيغة "1000 مقابل 1000"

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عملية تبادل "كبيرة" للأسرى بين أوكرانيا وروسيا، مهنئا البلدين وطارحا إمكان أن تفضي هذه الصفقة إلى "أمر مهم"، في إشارة محتملة إلى مفاوضات بين الطرفين المتحاربين.

واتفق الروس والأوكرانيون في 16 أيار/مايو على تبادل ألف أسير من كل جانب خلال محادثات في إسطنبول هي الأولى المباشرة بينهما منذ العام 2022، ولكن من دون التوصل إلى هدنة.