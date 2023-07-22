بعد مقتل صحفي روسي.. موسكو تحمل المسؤولية للغرب وتتوعد بالرد

حمّلت موسكو الغرب مسؤولية مقتل صحفي روسي في أوكرانيا، وتوعدت بالرد على ما وصفته "جريمة نكراء" متعمدة.

وأكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المتورطين بقتل الصحفي الروسي في زابوروجيا سيخضعون للعقاب، قائلة إن من قدم القنابل العنقودية لكييف يتحمل جزءا من المسؤولية، في إشارة إلى واشنطن.

وقالت زاخاروفا في بيان: "المسؤولون عن جريمة القتل الوحشية لصحفي روسي سيخضعون حتمًا لعقاب مستحق".

وتابعت: "أولئك الذين أمدوا وكلاءهم في كييف بذخائر عنقودية يتحملون أيضًا نصيبًا من المسؤولية".

وأضافت أن "جميع الملابسات تشير إلى أن الهجوم على مجموعة الصحفيين لم يكن عشوائيًا، حيث كانوا يجمعون المواد التي توثق قصف مسلحي نظام كييف بلدات في زابوروجيا بالذخائر العنقودية".

وختمت بيانها بالقول: "المؤسسات الدولية المعنية ستفضل كالعادة غض الطرف عن تلك الجريمة الشنيعة على نحو يجعلها متواطئة في إرهاب كييف الخارج على القانون".