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الجيش الألماني يستعد لتطوير مسيرات قتالية بعيدة المدى

الجيش الألماني يستعد لتطوير مسيرات قتالية بعيدة المدى
مسيرة ألمانية من طراز "يورو هوك"المصدر: Northrop Grumman
إرم نيوز
إرم نيوز
28 يوليو 2025، 10:08 ص

ذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة تستعد لتطوير طائرات مسيرة قتالية بعيدة المدى قادرة على ضرب أهداف في عمق أراضي العدو.

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ووفقا للصحيفة فإن ثلاثة تكتلات تعمل على وضع تصورات بعد أن أرسلت القوات الجوية الألمانية طلبا لشركات تصنيع دفاعي رائدة وناشئة لتوفير طائرات مسيرة قادرة على ضرب أهداف في عمق مناطق العدو.

وبحسب التقرير، تساهم شركة إيرباص للدفاع في المشروع إلى جانب شركة كراتوس الأمريكية الناشئة، في حين تتعاون شركة راينميتال الألمانية مع أندوريل المتخصصة في الطائرات المسيرة. وذكر التقرير أن هلسينج الناشئة ومقرها ميونيخ تشارك أيضا في المشروع.

وأكدت وزارة الدفاع الألمانية للصحيفة الاستعدادات لمثل هذا المشروع، وقالت إن محادثات أولية جرت لكن لم يتم إصدار أي عطاء رسمي.

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