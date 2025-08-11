هجوم بمسيّرة أوكرانية على مدينة تولا الروسية يوقع قتيلين (فيديو)

قتل شخصان وأصيب 3 آخرون في هجوم بطائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا على منشأة مدنية في مدينة "تولا" غربي روسيا، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن السلطات المحلية، الأحد.

ونقلت فرق الطوارئ والإسعاف الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات تعرضوا لها بدرجات متفاوتة، بحسب السلطات.

وأفاد الحاكم المحلي دميتري ميليايف بأن ساعات الليل "شهدت إسقاط 11 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة"، وهو ما تم توثيقه بمقاطع فيديو تداولها ناشطون.

وأفادت وكالة "تاس" بإسقاط عشرات الطائرات المسيّرة في مناطق روسية مختلفة، فيما قال مسؤول إن حطام طائرة مسيّرة أسقطت في "بريانسك" أصاب امرأة.

وفي إطار جهودها الدفاعية، شنت أوكرانيا هجمات متكررة على أهداف داخل روسيا، بهدف تعطيل طرق الإمداد للجيش الروسي وإضعاف صناعة النفط لديها. ومع ذلك، فقد تعرض المدنيون أيضاً لضربات متكررة في الهجمات.

ومع ذلك، فإن العواقب على الجانب الروسي من الحدود صغيرة نسبيا مقارنة بالعدد الكبير من الضحايا والدمار الهائل الذي تسببت فيه الهجمات الروسية على أوكرانيا.