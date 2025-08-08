"بلومبيرغ": محادثات أمريكية روسية "سرية" لإنهاء حرب أوكرانيا

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة أن مسؤولين أمريكيين وروس يجرون محادثات غير معلنة تهدف إلى التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب في أوكرانيا، يشمل وقفًا لإطلاق النار وتجميد خطوط التماس.

وبحسب المصادر، فإن واشنطن تسعى إلى التوصل إلى تفاهم يضمن بقاء القوات الروسية في الأراضي التي سيطرت عليها منذ اندلاع الحرب، في مقابل إطلاق مفاوضات لتسوية سلمية شاملة.

وتشير المعلومات إلى أن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس لإقناع كييف وحلفائها الأوروبيين بالموافقة على هذا الاتفاق، في ظل مؤشرات على تزايد الإرهاق من الحرب وتراجع الدعم العسكري الغربي.

كما كشفت المصادر عن مساعٍ لعقد قمة مرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب خلال الأسبوع المقبل، في حال تم التوصل إلى تفاهم مبدئي بشأن الوضع الميداني والترتيبات السياسية.