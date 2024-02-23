كييف: مقتل 3 أوكرانيين إثر هجوم روسي على أوديسا
قال الجيش الأوكراني والحاكم الإقليمي أوليه كيبر، إن طائرة مسيَّرة روسية قصفت منطقة تجارية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.
وأشار الجيش إلى أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيَّرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية 23 منها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".
وفي منشور على "تليغرام"، قالت القوات الجنوبية التابعة للجيش إنها اعترضت 9 طائرات مسيَّرة، لكن إحداها قصفت منطقة قريبة من الميناء مما تسبب في نشوب حريق.
وانتشل رجال الإطفاء جثة واحدة مع احتمال وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض بينما تكافح فرق الطوارئ للسيطرة على الحريق، وذكر المنشور أنه تم إنقاذ حارسة أمن من أحد المباني دون أن تصاب بأذى.
وأوضح كيبر على "تليغرام"، أنه "تم العثور على جثتي شخصين آخرين تحت الأنقاض في المجمل، توفي 3 أشخاص نتيجة لهجوم العدو".
ولفت الجيش إلى أن روسيا استخدمت صواريخ أيضًا في الهجوم لكنها فشلت في إصابة أي أهداف، وتظهر الصور التي نشرها الجيش الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمباني في المنطقة وفرق الإنقاذ وهي تشق طريقها بين الأنقاض.
وقال الحاكم الإقليمي لمدينة دنيبرو بوسط البلاد إن طائرة مسيَّرة روسية قصفت مبنى سكنيًا متعدد الطوابق مما أدى إلى إصابة 8.
وأشار سيرهي ليساك حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في منشور عبر "تليغرام" إلى أن البحث استمر طوال الليل وأن سكانًا آخرين ربما لا يزالون تحت الأنقاض.