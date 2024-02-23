كييف: مقتل 3 أوكرانيين إثر هجوم روسي على أوديسا

قال الجيش الأوكراني والحاكم الإقليمي أوليه كيبر، إن طائرة مسيَّرة روسية قصفت منطقة تجارية في مدينة أوديسا على البحر الأسود في أوكرانيا ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص.

وأشار الجيش إلى أن روسيا أطلقت 31 طائرة مسيَّرة على أوكرانيا خلال الليل، ودمرت الدفاعات الجوية 23 منها، وفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز".