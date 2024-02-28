كيف يستفيد بايدن من زيادة أعداد المهاجرين؟

قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن ازدياد أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة، ساهم في خفض معدل التضخم، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الرئيس جو بايدن.

وكشف الموقع أن أعداد القوى العاملة من المهاجرين ارتفعت منذ توليه الرئاسة من 17.3% إلى 19%، مع توقعات بزيادة أعداد العمال من المهاجرين إلى 1.7 مليون عامل إضافي في العام الحالي، وفقاً لتحليل حديث أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس.

ولفت التقرير إلى أن الوافدين الجدد سيساهمون في نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو سبعة ترليونات دولار على مدار العقد المقبل.

وكشف الموقع أن ثلاثة ملايين عامل أجنبي في أمريكا تم إدخالهم للبلاد خلال رئاسة بايدن، إضافة لنحو مليون آخرين دخلوا البلاد من خلال المعابر، عبر برامج بايدن الجديدة الخاصة بالإفراج المشروط، والتي تسمح للمهاجرين الذين ليس لديهم تأشيرات بالقدوم للولايات المتحدة.