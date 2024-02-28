كيف يستفيد بايدن من زيادة أعداد المهاجرين؟
قال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن ازدياد أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة، ساهم في خفض معدل التضخم، الأمر الذي قد يصب في مصلحة الرئيس جو بايدن.
وكشف الموقع أن أعداد القوى العاملة من المهاجرين ارتفعت منذ توليه الرئاسة من 17.3% إلى 19%، مع توقعات بزيادة أعداد العمال من المهاجرين إلى 1.7 مليون عامل إضافي في العام الحالي، وفقاً لتحليل حديث أجراه مكتب الميزانية في الكونغرس.
ولفت التقرير إلى أن الوافدين الجدد سيساهمون في نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو سبعة ترليونات دولار على مدار العقد المقبل.
وكشف الموقع أن ثلاثة ملايين عامل أجنبي في أمريكا تم إدخالهم للبلاد خلال رئاسة بايدن، إضافة لنحو مليون آخرين دخلوا البلاد من خلال المعابر، عبر برامج بايدن الجديدة الخاصة بالإفراج المشروط، والتي تسمح للمهاجرين الذين ليس لديهم تأشيرات بالقدوم للولايات المتحدة.
كما دخل 3.7 مليون شخص إضافي إلى الولايات المتحدة بطرق قانونية أخرى، مع منحهم الإذن بالعمل، بحسب تقديرات الإدارة الأمريكية.
ويستبعد مساعدون ومسستشارون للرئيس الأمريكي، أن يلقي بايدن خطابا للحديث عن زيادة الهجرة ودورها في خفض التضخم.
ويعتقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أن الهجرة تساعد في خفض التضخم، على غرار الخبيرة الاقتصادية السابقة في وزارة العمل في عهد الرئيس أوباما، بيتسي ستيفنسون، التي أكدت ذلك.
في مقابل ذلك، يرى اقتصاديون آخرون أن تأثير المهاجرين لم يكن كبيرا على التضخم، إذ قال ستيفن كاماروتا من مركز دراسات الهجرة: "إن تأثير الهجرة الأخيرة على الأسعار يجب أن يكون صغيرًا للغاية من الناحية الحسابية".
وبحسب استطلاعات للرأي، يعتقد 80% من الأمريكيين أن حكومة بايدن لا تحسن التعامل مع تدفق المهاجرين، وهو أمر قد يدفع ترامب لإثارة هذه القضية في حملته الانتخابية، بحجة أن تدفق المهاجرين ذوي المهارات المنخفضة قد أضر بالعمال المحليين، وفقاً لما ذكره الموقع.