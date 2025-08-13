إسبانيا تطلب مساعدة الدول الأوروبية لمكافحة انتشار الحرائق

ترامب يؤكد سعيه لتمديد السيطرة على شرطة واشنطن

شرطي أمريكي مع صورة ترامبالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
13 أغسطس 2025، 7:52 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيطلب من الجمهوريين في الكونغرس تمديد السيطرة الاتحادية على شرطة مدينة واشنطن إلى ما بعد 30 يوما.

وبذلك يصعّد ترامب حملته لممارسة السلطة الرئاسية على العاصمة.

وأكد ترامب أيضا أن أي إجراء يتخذه الكونغرس يمكن أن يكون نموذجا للمدن الأمريكية الأخرى.

وكان قد هدد بتوسيع نطاق جهوده لتشمل مدنا أخرى يديرها الديمقراطيون مثل شيكاغو التي يقول إنها فشلت في التصدي للجريمة.

ولم يتضح كيف يمكن تكرار سيطرة ترامب على إدارة شرطة العاصمة واشنطن في أماكن أخرى.

واستفاد ترامب في سيطرته يوم الاثنين من قانون اتحادي، وهو قانون الحكم المحلي لمقاطعة كولومبيا الذي يسمح للرئيس بالقيام بذلك في ظل ظروف طارئة لمدة تصل إلى 30 يوما.

وأعلن ترامب أيضا يوم الاثنين أنه سينشر 800 جندي من الحرس الوطني في المدينة، وهو أسلوب استخدمه في لوس انجليس في يونيو/حزيران عندما حشد الآلاف من جنود الحرس الوطني والمئات من مشاة البحرية الأمريكية لمواجهة الاحتجاجات على مداهمات إدارته المتعلقة بالهجرة.

