في اجتماع طارئ.. سوناك يدعو إلى نهج جريء لحل أزمة القطاع الصحي ببريطانيا

وأمام خبراء الصحة ومسؤولي القطاع الذين استقبلهم في داونينغ ستريت، اعتبر سوناك الذي جعل ملف الصحة واحدا من الأولويات الخمس للعام الجديد، أن "الوضع القائم لن يحلّ التحدّيات التي نواجهها".

وأضاف "في أثناء الجائحة، كان علينا التحلّي بالجرأة وبنهج جذري في الطريقة التي فعلنا بها الأشياء كي نتجاوزها. أعتقد أننا بحاجة إلى النهج الجريء والجذري نفسه الآن".

وتابع "معًا اليوم، يمكننا تحديد الأشياء التي ستُحدث فارقًا كبيرًا للبلاد ولكل أسرة، على المدى القصير والمتوسط".

وفي محاولة لإنهاء الإضرابات التي تؤثر في قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، دعت الحكومة أيضا النقابات إلى إجراء مناقشات يوم الاثنين.