روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن بشأن رئيس صربسكا

طلبت روسيا عقد جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع المتعلق برئيس جمهورية صربسكا ميلوراد دوديك الذي يواجه العزل بعد صدور حكم قضائي بحقه.

وأكدت بعثة بنما لدى الأمم المتحدة، وهي تترأس مجلس الأمن الدولي حاليا، أن الجلسة ستعقد يوم الخميس بطلب من روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية في البوسنة والهرسك تجريد دوديك من صلاحياته، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة في البوسنة والهرسك حكما بالسجن سنة واحدة بحق دوديك، والذي يقضي أيضا بمنعه من ممارسة أي أنشطة سياسية لمدة 6 سنوات.

وسيدخل قرار لجنة الانتخابات حيز التنفيذ بعد شهر أو شهرين، أي بعد انتهاء المهلة للطعن فيه.

وحكم على دوديك بالسجن بسبب تجاهله لقرارات كريستيان شميدت الذي تم تعيينه في منصب الممثل السامي للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك في مايو 2021 بدون موافقة مجلس الأمن الدولي.

واستنكرت روسيا وصربيا الإجراءات ضد ميلوراد دوديك، معتبرتين إياه رئيسا شرعيا للكيان الصربي في البوسنة والهرسك (صربسكا). كما رفض دوديك الامتثال لقرار لجنة الانتخابات المركزية، وفق ما ذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية.