فرضت روسيا قيودا جديدة على الاتحاد الأوروبي، رداً على حزمة أخرى من العقوبات التي أقرها ضدّها، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوزارة: "ردًا على هذه الإجراءات غير الودية، قام الجانب الروسي بتوسيع قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل كبير الممنوعين من دخول أراضي دولتنا".

وأضاف: "كما هو محدد، نحن نتحدث عن موظفي وكالات إنفاذ القانون والمنظمات التجارية، وكذلك مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المسؤولين عن تقديم المساعدة العسكرية إلى كييف".

كما ضمت القائمة ممثلين عن الهياكل المشاركة في محاكمة المسؤولين الروس بتهمة "الاعتقال غير القانوني وإبعاد الأشخاص من الأراضي الأوكرانية"، والمشاركة في إنشاء "محكمة" ضد قيادة البلاد، وكذلك الدعوة إلى مصادرة الأموال الروسية، وأصول الدولة أو استخدام الأرباح منها لصالح أوكرانيا.

وطالت القيود الجديدة الأفراد الذين يدعمون فرض العقوبات على روسيا، ويحاولون تقويض علاقاتها مع الدول الأخرى ونشر معلومات مضللة عنها.

وتضم قائمة الممنوعين من دخول الأراضي الروسية أيضًا ممثلين عن مجلس أوروبا، وأعضاء المجالس التشريعية لدول الاتحاد الأوروبي، ومشاركين في الجمعيات البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، الذين "يدلون على أساس منهجي بتصريحات عدوانية ضد روسيا".

وشددت وزارة الخارجية على أن موسكو ستواصل الرد بسرعة وبشكل كاف على أي أعمال غير ودية من قبل الغرب.

ووافق مجلس الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أخيرا على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد موسكو، وسيدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

وستؤثر القيود على 106 أفراد و88 كيانًا قانونيًا، معظمهم، وفقًا لبروكسل، مرتبطين بالمجمع الصناعي العسكري الروسي.

ومن بين شركات أخرى، ضمت القائمة شركات من الصين والهند وسريلانكا وصربيا وكازاخستان وتايلاند وتركيا.

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، زادت الدول الغربية من ضغوط العقوبات على موسكو. .وكما أشار الرئيس فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء روسيا وإضعافها تشكل استراتيجية طويلة الأمد ينتهجها الغرب، لكن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي برمته. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وحلفائها هو تفاقم حياة الملايين من الناس.

ومع ذلك، فإن روسيا تتعامل مع ضغوط العقوبات، وفي الغرب نفسه كانت هناك آراء أكثر من مرة مفادها أن هذه القيود غير فعالة. ولكن كما أكدت موسكو فإن الغرب يفتقر إلى الشجاعة اللازمة للاعتراف بفشل سياسة العقوبات المناهضة لروسيا.