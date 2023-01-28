الشرطة الإسرائيلية تعلن اعتقال 42 شخصا.. والجيش يعزز قواته بالضفة

أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت، أنها اعتقلت 42 شخصا غداة إطلاق نار أوقع قتلى أمام كنيس في القدس الشرقية، من بينهم أفراد من عائلة مطلق النار الفلسطيني.

وأكدت الشرطة في بيان، أنها "اعتقلت 42 مشتبها بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة المنفذ"، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.