جماعة متشددة تحاصر مناطق غرب مالي وتخطف 6 سائقين سنغاليين

خطف أفراد جماعة متشددة 6 من سائقي الشاحنات السنغاليين في غرب مالي أثناء نقلهم بضائع إلى هذا البلد الواقع في غرب إفريقيا، وفق ما أفادت نقابتهم وحكومة السنغال.

وبحسب وكالة " فرانس برس، أعلنت مساء الأربعاء، جماعة تسمي نفسها "نصرة الإسلام والمسلمين" فرض "حصار" على مناطق عدة في غرب مالي، بمحاذاة السنغال.

ويهاجم مقاتلو الجماعة وسائل النقل ويعرقلون التبادلات التجارية مع هذا البلد الذي تدخل عبره منتجات عدة مثل الوقود.

من جهته، أكد اتحاد سائقي شاحنات النقل في السنغال الذي يعد نقابة رئيسية في القطاع، في بيان "اختطاف ستة من مواطنينا السنغاليين (...) في مالي على يد جماعات متشددة".

وقال المتحدث باسم الحكومة السنغالية مصطفى نجيك ساري في تصريح صحفي: "تأكد الأمر".

وفي تصريح عبر الهاتف أشار المسؤول في نقابة سائقي شاحنات النقل غورا خوما إلى أن المخطوفين الستة هم "سائقان و4 متدربين"، وقد خُطفوا الخميس على محور طرقي في منطقة "كايس".