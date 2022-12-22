مسؤول ألماني يطالب بإشراف أوروبي مباشر على تويتر

قال مسؤول ألماني كبير، اليوم الخميس، إنه يتعين أن تكون تويتر ضمن شركات التكنولوجيا التي تخضع لمراقبة المفوضية الأوروبية المباشرة، مضيفا أن سلوك الشركة في ظل إدارة مالكها الجديد إيلون ماسك يشكل تهديدا لحرية التعبير.

وأشار سفين جيجولد، وزير الدولة المسؤول عن سياسة المنافسة في وزارة الاقتصاد الألمانية، إلى تعليق تويتر المفاجئ لحسابات صحفيين والقيود المفروضة على الوصول إلى بعض الروابط.

وفي رسالة بعث بها إلى اثنين من مسؤولي المفوضية الأوروبية، دعا جيجولد الاتحاد الأوروبي إلى فتح تحقيق في الأمر. وقال إن المفوضية يجب أن تعمل على منع ما أسماه "سلوك تويتر المناهض للمنافسة".