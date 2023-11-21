"واشنطن بوست": إسرائيل تخسر معركة الرأي العام الدولي

أكد تقرير أن إسرائيل تخسر معركتها أمام الرأي العام الدولي بشأن حرب غزة، رغم أنها حققت مكاسب عسكرية على الأرض.

وأوضح التقرير، الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن "إسرائيل تكسب الحرب البرية بينما تخسر معركة الرأي العام الدولي، وتفشل في صياغة خطة لِما يأتي بعد صمت المدافع وانتهاء الحرب في غزة".

الصحيفة أشارت إلى أنه مع أن العملية البرية كانت ناجحة مع خسائر أقل من كل التوقعات، بحسب اللواء المتقاعد عاموس يادلين، المدير السابق للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، فإن القوات الإسرائيلية لا تزال بحاجة إلى معرفة كيفية التعامل مع شبكة أنفاق حماس، حيث يمكن احتجاز الرهائن، والانتقال إلى أجزاء كبيرة من مدينة غزة التي لم يدخلها الجيش الإسرائيلي بعد.