الحكومة الإسرائيلية تصادق على تشكيل لجنة "بيغاسوس"

ذكرت صحيفة "معاريف" اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية وافقت في اجتماعها الأسبوعي الذي انعقد يوم أمس الأحد، على اقتراح وزير العدل "ياريف ليفين" بتشكيل لجنة مراجعة حكومية لقضية "بيغاسوس"، بعد أن تم إدراج الاقتراح على جدول أعمال الحكومة، يوم الخميس الماضي.

وذلك على الرغم من معارضة المستشارة القانونية للحكومة "غالي بيهاريف ميارا" على هذا الاقتراح ورفضه.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية في وزارة العدل فإن " ليفين" أحال إلى مكتب سكرتارية الحكومة نص اقتراح أصحاب القرار بشأن تشكيل لجنة "لمراجعة سلوك الشرطة ومكتب المدعي العام والمستشارة القانونية للحكومة وإدارة تحقيقات الشرطة في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ عمليات الشراء والمراقبة والتحصيل بواسطة الأدوات السيبرانية للمواطنين وأصحاب الوظائف، بما في ذلك المراقبة التكنولوجية للأشخاص الذين يستخدمون برنامج Pegasus التابع لشركة NSO الإسرائيلية للتكنولوجيا والذي يُزعم أنه تم استخدامه دون أوامر من المحكمة".

وأشارت معاريف إلى أن عضو الكنيست جلعاد كاريف من حزب العمل أكد خلال مقابلة إذاعية هذا اليوم مع برنامج إذاعي على إذاعة 103FM، أنه تمت الموافقة يوم أمس (الأحد) في اجتماع مجلس الوزراء على لجنة التفتيش التي ستقوم بفحص استخدام الشرطة لبرامج التجسس.

وقال خلال مناقشته لهذه القضية، إن "اللجنة هي جزء من حملة ياريف ليفين لتقويض ثقة الجمهور في السلطة القضائية".

وأضاف قائلًا: "كنت رئيسًا للجنة الدستورية وتجادلت مع الوزير باريف ليفين والوزير جدعون ساعر، وقُلت طوال الوقت أن هناك حاجة إلى لجنة تفتيش حكومية".

وأضاف: "سيكون جيدًا". لو قامت حكومتنا غير المعادية للسلطة القضائية بإقامة هذا الأمر ولم نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".

وبحسب قوله: "لا توجد علاقة بين اللجنة التي يجب تشكيلها والإعلان الذي أنشأه ليفين اليوم، لأنها لجنة لا تتحقق فعليًا مما يجب التحقق منه".

تجدر الإشارة إلى أن كاريف تناول خلال اللقاء الإذاعي أيضًا مسألة الانتقادات الموجهة إلى مكتب المدعي العام. وأضاف: "قلت إن هناك حاجة إلى هيئة رقابية، لكن المشكلة هي أن الحكومة الحالية هي حكومة لا تريد الإصلاح إنها حكومة تريد أن تقرر وتنفذ القرارات".

المصدر: صحيفة معاريف الإسرائيلية